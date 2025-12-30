Il ritorno di De Rossi diventa un incubo: Roma a +1 sulla Juve

Vatti a fidare degli amici. Estate 2024, Daniele De Rossi allenava la Roma e ai Friedkin chiese con forza due soli giocatori sul mercato: Soulé e Koné. Strana la vita: un anno e mezzo dopo proprio l'argentino e il francese hanno indirizzato la partita — 2-0 dopo soli 19 minuti — e mandato di traverso la serata all'attuale tecnico del Genoa, nel giorno del suo ritorno all'Olimpico.

Serata di omaggi, per la verità: quello dei tifosi della Roma al loro idolo, visibilmente emozionato prima e dopo la partita, con il giro di campo per salutare la sua gente. [...]

Gasperini era pieno di assenze, ultimo Baldanzi causa febbre, tanto da riproporre il criticatissimo Ferguson dall'inizio. Però ha trovato lo stesso il modo di rispondere alla Juventus: controsorpasso in classifica effettuato, quarto posto riconquistato e buoni segnali complessivi. [...]

Un segnale pure l'ha mandato Ferguson: rete stilisticamente rivedibile e una prestazione piena di alti e bassi, ma l'irlandese è andato comunque a segno e non certo con il vento a favore alle spalle. La Roma cerca sul mercato gli attaccanti, Gasperini avrà con ogni probabilità sia Raspadori sia Zirkzee. Ma intanto fa con quel che ha. [...]

(corsera)