Il gioco delle punte

Vogliamo giocare? Dai, è tutto gratis, non si deve pagare nulla. Qui si gioca con la fantasia. Venghino signori venghino. Argomento del gioco: la Roma che verrà. [...] Giocando con la fantasia, e sapendo che la Roma ha bisogno (da mesi) di almeno due attaccanti, vien da sé che il discorso vada a finire esattamente nel cuore del reparto offensivo, il più debole della squadra di Gian Piero Gasperini. Che, raccontano a Radio Mercato, ha fatto due nomi, Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, per sistemare la faccenda. Sono i due nomi più ricorrenti, ha confermato (perché?) il ds Massara; ma questo non significa che siano i soli giocatori attenzionati dalla Roma o che arriveranno entrambi. Prenderne uno su due sarebbe buona cosa, fare bottino pieno sarebbe entusiasmante ma c'è pure il rischio che alla fine non ne arrivi neppure uno. È il mercato, bellezza... [...] Il gioco parte da un presupposto: la Roma li prende entrambi. Ok? A quel punto, chi sarebbe il centravanti di Gasperini? L'olandese oppure l'azzurro? Zirkzee non è un 9 tradizionale: è un 9 mezzo, se mai. Un 10 meno un pezzetto, senza volergli mancare di rispetto. Paradossalmente Raspadori è più centravanti dell'ex Bologna. [...] Zirkzee è un regista d'attacco, un delizioso manovratore di palloni, non ha il gol nel sangue ma sa come mandare a segno un compagno. Chi lo reputa uno stoccatore, probabilmente sbaglia valutazione; così come toppa chi ritiene che Jack non conosca l'arte del gol. Se la Roma - però - ha bisogno di un bomber di mestiere, uno tipo Moise Kean di qualche tempo fa, probabilmente dovrebbe rivolgere le proprie attenzioni lontano da Manchester o Madrid. Ma GPG li vuole (vorrebbe) entrambi: visto chi ha oggi a disposizione, il salto in alto sarebbe notevole. [...] Attaccanti come quei due, sarebbero comunque un toccasana. Arriveranno, però? Alla Roma non è più tempo di giocare, neppure con la fantasia.

(M. Ferretti - Corriere dello Sport)