Il figlio ritrovato: "Sei a casa tua"

È apparentemente il Daniele di sempre, emozionato si ma compagnone, quello che ha un saluto per tutti. [...] In realtà dentro ribolle. Teso, come una corda di violino. De Rossi si guarda intorno e accecato dai flash sembra quasi dover esordire un'altra volta. È la terza: la prima da calciatore, a 18 anni, il 30 ottobre 2001 contro l'Anderlecht; la seconda da allenatore della Roma il 20 gennaio del 2024 per sostituire Mourinho; l'ultima ieri, da avversario, capace di sciogliersi solo a fine partita sotto la sua curva: «Sarei voluto andarci meno arrabbiato. A questi ragazzi lo dovevo visto che non li ho salutati come avrei voluto. Rimarranno sempre nel mio cuore».



Sette minuti dopo le 20 il Genoa entra in campo. Qualche fischio, nemmeno troppo convinto. Tutti alla ricerca di Daniele che non c'è. Eccolo sbucare, dopo il video che introduce le formazioni lette dallo speaker Vespasiani che incarna, con poche parole, il pensiero di tutti i presenti: «Giusto celebrare quello che per noi non sarà mai un avversario». [...]

È come se un popolo riabbracciasse il figliol prodigo che però non è andato via per volontà sua. Quel gol di De Winter a Marassi è stata la semplice applicazione di una sentenza già decisa a tavolino qualche giorno prima dalla dottoressa Souloukou. Probabilmente, anche senza quella rete, non sarebbe cambiato nulla: il destino di Daniele era già scritto. E lo stesso destino che gli ha tolto la Roma, gli ha regalato ieri un'altra emozione indelebile. Una di quelle che si può paragonare ad un trofeo, ad una coppa perché l'amore incondizionato è qualcosa di difficilmente spiegabile.

Ti sommerge, fai fatica a respirare, figuriamoci a riflettere. E vedere quegli occhi emozionati, ha riportato molti dei presenti ieri allo stadio indietro nel tempo. [...]

La Sud, impegnata nel ricordo di un tifoso scomparso, sembra quasi ignorarlo. Ma è una sensazione che viene spazzata via al 14', proprio mentre Soulé sta segnando il gol dell'1-0. Dalla curva si alza lo striscione "Questa sarà sempre casa tua, bentornato DDR". In Tribuna Tevere ne compare un altro: "Del romanismo rimarrai sempre il vanto, bentornato a casa Daniele". [...]

