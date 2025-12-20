Hermoso in dubbio. Torna Celik

IL TEMPO (L. PES) - … Pochi dubbi ma importanti. Gasperini prepara la sfida Champions contro la Juve con l'interrogativo Hermoso. Lo spagnolo ieri ha svolto un lavoro differenziato a causa di un affaticamento al flessore della coscia sinistra ma è comunque stato inserito nella lista dei convocati. Stamattina il test decisivo per capire se potrà essere della partita, altrimenti il tecnico dovrà rivedere i suoi piani difensivi. Davanti a Svilar dovrebbe tornare Celik sul centrodestra con Mancini in mezzo e proprio Hermoso sul lato mancino. Qualora lo spagnolo non dovesse farcela aperto il ballottaggio tra Ghilardi, Ziolkowski e Rensch, come ultima soluzione. Anche perché l'olandese è favorito per tornare a formare la coppia di esterni con Wesley nel centrocampo a quattro completato dalla coppia mediana Cristante-Koné. Soulé sarà la guida dell'attacco con Pellegrini ad agire insieme all'argentino sulla trequarti. L'altro ballottagglo è per il ruolo di centravanti. Ferguson mantiene il vantaggio su Dybala e Baldanzi (quest'ultimo con meno chance della Joya). Ma occhio al grande ex della serata: se Gasp lo vede in forma potrebbe essere la sua partita.