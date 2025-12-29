Genoa, c'è Colombo con Vitinha

Numeri da brividi per Daniele De Rossi: stasera affronterà la Roma per la prima volta da avversario dopo una vita in giallorosso (616 presenze da giocatore, 30 da tecnico). Oltre all'emozione, c'è un tabù storico da sfatare: il Genoa ha vinto solo una delle ultime 20 sfide di campionato contro i capitolini, l'unico successo risale al 4-1 del settembre 2023. (...)

Il tecnico del Grifone ha qualche dubbio di formazione: Thorsby non è al meglio per un problema alla spalla e dovrebbe lasciare spazio a Ellertsson per completare la mediana a cinque. In avanti scalpita Colombo, pronto a tornare titolare al fianco di Vitinha dopo le ottime risposte date sotto la nuova gestione. (...)

Emergenza totale, invece, tra i pali per i rossoblù: con il titolare Leali squalificato e il secondo Siegrist infortunato, via libera forzata per il terzo portiere Sommariva.

(corsport)