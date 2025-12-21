Gasperini rilancia: "Va fatta una rosa forte, le lacune sono evidenti. Ferguson non convince"

«La Roma deve essere fiduciosa», dice Gian Piero Gasperini. E diventa dura, di

fronte all'ennesimo scontro diretto perso, all'ennesimo trampolino mancato. Il salto in alto non è la specialità della casa. [...] Sesta sconfitta in campionato su 16 partite: sono tante.

«Abbiamo perso contro le squadre davanti a noi, a parte la Juventus. Vuol dire che abbiamo qualcosa in meno, siamo uno scalino sotto. Ma noi siamo all'inizio, abbiamo una società forte alle spalle e una base di giocatori molto buona. Sono convinto che la Roma possa pensare di costruirsi un futuro su questo presente. [...] Il mercato? Le nostre lacune sono evidenti. Ma la base è notevole, sono convinto che possiamo fare bene».

Resta la perplessità sulle scelte di formazione. Su un impalpabile Dybala dall'inizio e su Ferguson lasciato in panchina. «Rifarei le stesse scelte. Dico così perché Ferguson non mi sta convincendo. [...] Non si è ancora calato dentro lo spogliatoio. [...] Quelli che hanno giocato dall'inizio sono i migliori che ho: se li ho a disposizione, giocano sempre loro».

(corsera)