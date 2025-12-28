Gasp va accontentato per una nuova Roma

Ma che Roma sarà dopo il mercato di gennaio? E soprattutto a cosa potrà ambire? Non si parla d'altro nella Capitale, perché le voci anzi le certezze su una campagna di rafforzamento - sono tante; così come sono tantissimi i motivi di soddisfazione per quello che è stato fatto nei primi quattro mesi. Sì, perché da qui bisogna partire: dal grande lavoro che ha svolto Gasperini, capace di portare una squadra, anzi una rosa, evidentemente incompleta a ridosso delle migliori. In piena corsa per la zona Champions, con vista anche su qualcosa in più. [...] «Perché fatichiamo con le prime? Perché loro hanno qualcosa in più». Per arrivare a quelle parole dirette - come in passato era successo con tanti nomi illustri, da Gomez a Lookman - stavolta su Ferguson: «Non mi sta convincendo. Se giocano altri il motivo evidentemente c'è». Una bocciatura in piena regola per il suo centravanti, forse anche l'involontario strumento per far sapere che è lì il problema e lì bisogna intervenire. [...] Due regali da scartare, questo è l'obiettivo, nel nuovo anno. Innanzitutto Zirkzee, ieri salutato idealmente dal tecnico Amorim, che ha sottolineato a ogni sua giocata la mancata integrazione con il resto dei compagni. E congedato in maniera ancora più esplicita dai tifosi, che gli hanno gridato a più riprese di fare in fretta le valigie. Ma, continuando a giocare sue due tavoli, i dirigenti sono riusciti ad aprire più di un varco nel muro dell'Atletico Madrid: si può fare anche per Raspadori, a patto di trovare un accordo per un obbligo di riscatto. Fatto sta che il borsino delle aspettative è andato alle stelle. Se fosse davvero così, se arrivassero entrambi, non sarebbe facile frugando nel cassetto dei ricordi - trovare un mercato di gennaio così ricco. Il segno tangibile dell'impegno dei Friedkin che, per la verità, come si dice, non si sono mai fatti parlare dietro. [...] Con Soulé, Koné, Wesley, El Aynaoui, e ora con Zirkzee e Raspadori, la strategia è cambiata, per guardare al presente e al futuro. Dentro e fuori dal campo, perché sono stati e sono giorni importanti anche per il via libera per il nuovo stadio. Ma, restando alla squadra, è il caso di tornare alla domanda di cui parlavamo nella premessa: ma con questi potenziali acquisti dove potrà, dove potrebbe, arrivare la Roma? E non ci si può esimere dall'immaginare cosa potrebbero fare i giallorossi con una rosa perfettamente completata. [...]



(A. Vocalelli - Gazzetta dello Sport)

