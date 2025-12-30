Gasp felice: "Tre punti da Champions". Ferguson: "Ho dimostrato quanto valgo"

Capodanno al quarto posto per Gasperini che si gode una Roma spumeggiante che per la prima volta in campionato trova tre gol nel primo tempo (era successo in Europa col Celtic). Manca ancora qualcosa, però, per far felice del tutto il tecnico che si aspettava una ripresa diversa: «Siamo partiti facendo qualche errore tecnico ma poi ci siamo messi bene e abbiamo creato tante situazioni con gli inserimenti. Dispiace per il secondo tempo, ne avrei voluto uno più piacevole. [...] Sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto».

E tra i lati positivi c'è sicuramente la prestazione di Ferguson, che a fine gara ha sottolineato «lavoro per dimostrare il mio valore, stavolta ci sono riuscito: mi sto ambientando».

Domenica in conferenza stampa gli aveva chiesto di avere fame e voglia di arrivare ed è stato accontentato con il quarto gol stagionale, primo all'Olimpico: «E' sulla strada giusta. [...] Bisogna fare delle prestazioni, non si possono sbagliare atteggiamenti o intensità. Questa é una squadra che quando va forte fa i risultati, e quando non è riuscita a fare risultati ha fatto comunque delle prestazioni». [...]

In gol ieri anche Koné. Gasp se lo gode ma si lascia sfuggire una che frase spaventa un po' i tifosi: «E' un nazionale francese e ha caratteristiche straordinarie. Se facesse anche dei gol difficilmente potrebbe essere alla Roma, sarebbe già su altri lidi. Però penso che anche sotto quell'aspetto ha dei margini, può segnare di più». Per il momento Manu è incedibile, ma le sirene dei top club europei rischiano di accendersi in qualsiasi momento.



Dybala si è messo alle spalle la scialba prestazione di Torino ed è stato tra i migliori in campo ieri sera. Gasperini - come al solito - lo ha coccolato e ha lanciato nuovamente un messaggio chiaro: «Paulo quando sta bene, gioca sempre». [...]

Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti. Da valutare Soulé che è uscito poco dopo l'inizio del secondo tempo per una contusione al ginocchio destro. La speranza è che non sia niente di grave, aspettando i regali dal mercato. [...]

