Frattesi, Gatti e Raspadori: cambiare aria per convincere il ct Gattuso

Ancora 72 ore e poi ufficialmente si alzerà il sipario sulla finestra di trattative invernali. [...] Rino Gattuso, in previsione dello spareggio di marzo contro l'Irlanda del Nord, vorrebbe poter contare su un gruppo di giocatori motivati e in condizioni fisiche brillanti, supportate da un impiego continuo nel proprio club. Ecco perché a tenere banco nelle prossime settimane saranno i destini dei calciatori che sono nel giro azzurro, utili alla causa della Nazionale ma secondari nei piani dei rispettivi tecnici. [...]

Un azzurro prossimo a tornare in Italia è Giacomo Raspadori con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligatorio con la qualificazione alla prossima Champions League. Per lo meno così vorrebbe il ds della Roma Massara mentre l'Atletico Madrid preferirebbe un riscatto senza condizioni. Gasperini, primo sponsor dell'operazione, ambirebbe ad avere a disposizione il prima possibile l'attaccante, impiegato con il contagocce da Simeone. A Roma troverebbe quella continuità di utilizzo decisiva in ottica Mondiale (spareggi permettendo). [...]

(corsera)