Dybala titolare anche all'Olimpico. In A il gol in casa manca da un anno

Dopo la Juve, arriva De Rossi. Un'altra sfida del cuore per Paulo Dybala che, in attesa dei colpi di mercato, sosterrà ancora l'attacco della Roma contro il Genoa. (...) Dopo 4 panchine di fila e il ritorno dal l' con la Juve, la Joya punta ora a sbloccarsi finalmente in campionato all'Olimpico, un gol che manca da un anno esatto: era il 22 dicembre 2024 contro il Parma. Il futuro sembra comunque lontano dalla Capitale visto che da Trigoria non arrivano segnali di rinnovo. E proprio a Trigoria oggi la Roma tornerà ad allenarsi dopo due giorni di pausa. Gasp recupera Hermoso e riavrà in gruppo anche Dovbyk. (...)

(gasport)