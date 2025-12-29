Dovbyk out, Hermoso stringe i denti

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Tante assenze e un paio di dubbi. Sarà una Roma in emergenza quella che stasera riceverà il Genoa di De Rossi all'Olimpico. A cominciare dal reparto offensivo, dove Gasperini non potrà fare affidamento su Dovbyk, Pellegrini e Bailey. Indisponibilità alle quali si aggiunge la situazione di Baldanzi (...). L’ex Empoli (...) sembra invece destinato a sedersi in panchina e cedere il posto ad El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso, quindi, dovrebbe affiancare Soulé sulla trequarti alle spalle di Dybala (...). Da valutare, poi, le condizioni di Hermoso, alle prese con la pubalgia. Lo spagnolo ha offerto segnali incoraggianti (...) e spera di tornare in campo dal primo minuto. In caso di forfait, il tecnico giallorosso è pronto a inserire nuovamente Rensch (...) con Mancini dalla parte opposta e Ziolkowski al centro. Gasperini si affida ancora a Koné e Cristante in mezzo al campo, mentre sulle fasce conferma per Celik e Wesley.