Dovbyk out. Baldanzi più Dybala

Niente da fare per Dovbyk: l'attaccante ha comunicato a Gasperini di sentire ancora dolore e di non poter calciare. Un forfait che amareggia il tecnico e alimenta voci di mercato: l'eventuale uscita dell'ucraino a gennaio potrebbe sbloccare l'arrivo di Raspadori (offerta pronta: prestito con riscatto a 15 milioni) e del sogno Zirkzee, che lo United potrebbe liberare a fine mese. (...)

Saltano i piani tattici preparati in settimana. Lo stop di Dovbyk, fermo dal 9 novembre per una lesione al tendine, si è prolungato ben oltre le 4-6 settimane previste, arrivando a 8. Un trend preoccupante a Trigoria, dove i tempi di recupero (vedi i casi Bailey, Dybala e Angeliño) tendono spesso a lievitare tra prudenza medica e ricadute. (...)

Gasperini è costretto a ridisegnare l'attacco: Dybala tornerà a fare il centravanti, ruolo in cui però la Roma ha faticato (4 sconfitte in 6 occasioni). Alle sue spalle pronto Baldanzi (favorito su El Shaarawy) insieme a Soulé, mentre Ferguson resta un caso aperto. In difesa, con Hermoso frenato dalla pubalgia, salgono le quotazioni di Rensch nel terzetto con Mancini e Ziolkowski. Intoccabile la mediana: Celik, Cristante, Koné e Wesley.

(corsport)