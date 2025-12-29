De Rossi, il ritorno a Roma e un mondo capovolto

Daniele De Rossi torna all'Olimpico da avversario: l'ex capitano — 616 partite e 18 stagioni con la Roma — guida ora il Genoa dopo l'esonero dal club giallorosso il 18 settembre 2024. (...) De Rossi ha ammesso che affrontare Roma e Lazio suscita emozioni particolari: "Tutta la vita ho sudato per cercare di far vincere la mia squadra, ora devo capire come farla perdere. Se il Genoa segnerà contro la Roma sarò contento e esulterò, con contegno e rispetto".

La classifica del Genoa impone concentrazione: servono punti salvezza e non solo applausi per le buone prestazioni recenti. I rapporti con Gian Piero Gasperini restano di stima reciproca, con Gasperini che ha elogiato il coraggio che De Rossi ha portato al Genoaw. Sul piano tecnico, la Roma cerca rinforzi e deve fare a meno di Pellegrini, con Dybala utilizzato spesso da centravanti: "Se non è al top, è meglio lì che sulla trequarti", ha detto l'allenatore. (...)

La partita mette in gioco anche aspetti emotivi: la Roma arriva con la pressione del sorpasso Champions subito dalla Juve, mentre la presenza di De Rossi rappresenta una trappola emotiva per i giallorossi.

(corsera)