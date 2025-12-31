Davanti piace anche Schjelderup. Il Benfica lo può dare in prestito

"Non ci sono solo loro". Il ds Massara ha confermato l'interesse per Zirkzee e Raspadori, ma non ha escluso nomi a sorpresa. Tra loro c'è Andreas Schjelderup del Benfica, ala sinistra norvegese classe 2004 che fatica a trovare spazio con Mourinho (appena 13 i minuti giocati nelle ultime quattro partite). [...] Lo scorso novembre, inoltre, Schjelderup è stato protagonista di una brutta storia. Il Tribunale di Copenaghen, infatti, lo ha condannato a 14 giorni di carcere per la diffusione di un video sessualmente esplicito raffigurante minorenni. II giocatore si era autodenunciato e aveva chiesto pubblicamente scusa parlando di «scherzo di cattivo gusto». Un altro nome monitorato è quello di Alphadjo Cissè, di proprietà del Verona ma in prestito al Catanzaro.

(Gasport)