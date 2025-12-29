Coppa d'Africa: El Aynaoui, test Zambia. Ndicka pari col Camerun

IL ROMANISTA (L. PAIELLI) - Protagonista assoluto con il suo Marocco in Coppa d'Africa, Neil El Aynaoui è pronto a scendere in campo questa sera contro lo Zambia. (...) Il centrocampista giallorosso resta sicuramente uno dei leader, premiato anche MVP nel pareggio contro il Mali. Duelli vinti (13 finora) palloni recuperati (7) e precisione nei passaggi (91,2%), ma soprattutto la sensazione che sia ovunque: Neil è apparso tra i più lucidi nell'arco dei 90' nelle prime due uscite.

Intanto, la Costa d'Avorio di Evan Ndicka pareggia il big match contro il Camerun a Marrakech: termina 1-1. (...) Mercoledì l'ultima sfida del girone col Gabon.