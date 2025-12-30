Cafu: "Gasperini uno dei migliori allenatori degli ultimi anni. Wesley grande giocatore, fa la differenza"

TUTTOSPORT - Cafu, leggendario terzino destro della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla squadra di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

La Roma quest’anno sta andando forte. Merito di Gasperini?

«Hanno preso un tecnico bravo, uno dei migliori degli ultimi anni e i risultati non sono affatto un caso. I giallorossi possono crescere e togliersi belle soddisfazioni».

Qualcuno intanto nella Capitale ha già ribattezzato Wesley il nuovo Cafu: cosa risponde?

«Che Wesley è un grande giocatore: sono felice di vedere che sta andando forte. In questi mesi è subito diventato un elemento importantissimo per la Roma, ma non mi sorprende. Lo conosco bene ed è uno che sulla fascia fa la differenza».