Buon anno Roma

IL TEMPO (L. PES) - Tre squilli per chiudere l'anno col sorriso e tornare al quarto posto. La Roma riparte dopo il ko contro la Juve e lo fa battendo 3-1 all'Olimpico il Genoa del grande ex De Rossi. Gara mai in discussione e giocata con lo spirito giusto da una squadra che, al netto delle qualità dei singoli, con un punto di riferimento offensivo sembra muoversi meglio e, soprattutto, fa più gol.

Una serata dolceamara per DDR che viene trafitto proprio da quei giovani che tanto aveva desiderato un'estate fa e che brillano nella notte dell'Olimpico. Quei Koné e Soulé che ha spinto per avere con sé e che ora gli complicano la strada per la salvezza. Ma c'è sempre la sua gente a coccolarlo e invocarlo nei vari momenti del match, prima dell'abbraccio finale da brividi.

Nella notte dei grandi ritorni Gasperini rilancia inaspettatamente Ferguson al centro dell'attacco con il duo argentino Soulé-Dybala alle sue spalle. Per il resto stesse scelte di Torino col ritorno di Hermoso nel terzetto difensivo. La Roma parte forte e prima del quarto d'ora sblocca la gara grazie al quinto gol in campionato di Soulé che approfitta dello svarione di Vasquez e insacca alle spalle di Sommariva. Passano cinque minuti e arriva anche il raddoppio con una bella azione impreziosita da Dybala, che qualche metro fuori dall'area di rigore sembra più nel vivo del gioco, e rifinita dalla sponda di Ferguson per Koné. Il francese, finalmente abile nell'inserimento, trova così il primo gol stagionale. Il Genoa non esce più dalla propria metà campo mentre tra un'esultanza e l'altra il pubblico dell'Olimpico omaggia De Rossi. Poco dopo la mezz'ora ecco il tris firmato Ferguson, bravo e caparbio a sfruttare un pallone vagante nell'area rossoblù dopo un altro errore difensivo stavolta di Malinovskyi. Koné e Dybala sfiorano il poker mentre sull'ultima punizione del primo tempo Svilar rischia di commettere rigore su Ostigard colpendolo in uscita, ma dalla sala Var nessun richiamo per Di Bello.

Primo cambio obbligato per Gasp dopo dieci minuti della ripresa con Soulé che chiede il cambio per un problema fisico, al suo posto El Shaarawy. La Roma gestisce il risultato abbassando i ritmi ma provando comunque a far male quando ha spazio.

Ci va vicino Cristante con un bel tiro da fuori dopo il dialogo tra El Shaarawy e Dybala ma è bravo Sommariva. Gasp attinge ancora dalla panchina: ecco Ghilardi e Pisilli per Cristante e Mancini. C è spazio anche per il rientro in campo di Dovbyk a un mese e mezzo dall'infortunio per gli ultimi minuti della serata. L'ucraino prende il posto di Ferguson, Rensch dà fiato a Wesley. Il Genoa accorcia con Ekhator (seguito con interesse da Massara) ma non basta.

Seconda vittoria consecutiva in casa per la Roma che si riprende la zona Champions prima dell'insidiosa trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di sabato. Altra notte di grandi emozioni e stavolta sarà Gasperini a prendersi l'abbraccio del Gewiss Stadium. Intanto i giallorossi chiudono il 2025 con un brindisi per gli 82 punti realizzati.