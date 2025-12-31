Baldanzi primo obiettivo del Verona: Zanetti spinge

Il primo obiettivo di mercato dell'Hellas è Tommaso Baldanzi. Storia che torna, quella del trequartista della Roma in gialloblu. A un passo dal Verona, in estate, Baldanzi, con la spinta del rapporto solidissimo con Paolo Zanetti, suo mentore all'Empoli. Molto era stato fatto per chiudere il suo passaggio all'Hellas, poi la trattativa, avviata verso l'ultimo miglio, frenò e Baldanzi non si mosse da Trigoria. Ora, il Verona ci riprova. E sempre c'è il gradimento di Baldanzi per una soluzione e un allenatore a cui è legato da una totale fiducia. [...] Tecnica e qualità nella corsa alla salvezza, questo rappresenterebbe l'innesto di Baldanzi. Alla Roma ha poi trovato degli spazi, ha anche segnato nella gara persa per 2-1 con la Juventus, ha ribadito i tanti mezzi che ha nel repertorio. Il club giallorosso ha il pallino, il Verona è pronto a completare l'operazione saltata nei mesi scorsi se ci saranno i margini per portarla avanti. Genoa, Pisa e Parma sono diretti concorrenti, ma il jolly Zanetti è un fattore rilevante e che può essere, ancora di più, decisivo: prestito con diritto di riscatto, l'opzione sul tavolo. [...]

(Gasport)