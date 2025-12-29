Artem in uscita: il club spera in un tesoretto da 25 milioni

Il 2025 di Dovbyk va in archivio come un "annus horribilis". Otto mesi complicati, vissuti con l'ansia perenne del mercato e un rendimento crollato dopo un avvio promettente (7 gol tra gennaio e marzo), fermandosi a quota 10 reti complessive nell'anno solare. (...)

Dalle panchine finali della gestione Ranieri alle difficoltà tattiche con Gasperini, fino al mancato scambio con Gimenez e all'infortunio attuale che ne ha frenato il rilancio: il percorso dell'ucraino è stato un calvario. Ora il suo nome è nuovamente in uscita, con West Ham ed Everton sulle sue tracce. La posizione della Roma, ribadita in un vertice a novembre, è chiara: l'obiettivo è incassare un tesoretto da 25 milioni per evitare minusvalenze. (...)

(corsport)