53 gare saltate dai romanisti causa infortuni

[...] La Roma non ha avuto infortuni particolarmente gravi, ma tanti piccoli contrattempi che nell'economia di una stagione finiscono per pesare comunque come dei macigni. Gli esempi sono molteplici. Pensate a Dybala: dopo un'estate a gestire i dolori alla cicatrice dell'operazione, siè fermato per due volte in momenti clou, prima del derby di settembre e poi nel momento di maggior forma (calciando un rigore a San Siro) proprio quando Gasperini aveva trovato nel modulo col falso nove un assetto ideale. [...] Qualche acciacco lo ha avuto pure Wesley, contro il Genoa si è dovuto fermare Baldanzi [avrebbe giocato titolare] e il ko di Pellegrini, una lesione al bicipite femorale che rischia di tenerlo fuori per 9 partite, si è rivelato un altro di quei problemi in grado di frenare un calciatore In ascesa. Da inizio stagione i calciatori della Roma hanno saltato complessivamente 53 partite tra Serie A ed Europa League: 13 Bailey e Angeliño, 7 Dybala e Dovbyk, 4 Ferguson, 3 Hermoso e Wesley, 2 Pellegrini e 1 Baldanzi.

(Corsport)