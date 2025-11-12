Soulé agita l'Argentina. Scaloni lo esclude e i tifosi insorgono: "Se sceglie l'Italia?"

A Matias Soulé, abituato a servire assist e tirare in porta alla velocità della luce, sta succedendo qualcosa di molto insolito: aspetta, soffre in silenzio e aspetta. Non può far altro. Quando ha appreso ieri che il ct dell'Argentina Lionel Scaloni non l'ha convocato per l'amichevole di venerdì a Luanda con l'Angola, preferendogli Emiliano Buendia dell'Aston Villa per sostituire Julian Alvarez e Giuliano Simeone, lui, il capocannoniere della Roma prima in classifica, non si è scomposto e non si è voltato - almeno per ora - da altre parti.

Non ha distolto occhi e pensieri dai colori dell'Albiceleste e, per il momento, benché colmo di delusione, non ha pensato all'Italia considerato il suo doppio passaporto: si è imposto soltanto la pazienza. [...]

L'ex ct Luciano Spalletti aveva provato a convincerlo in occasione di Euro 2024 e la suggestione era stata ripresa nelle settimane scorse pure dal suo entourage ( in esclusiva a LAROMA24.IT ) durante la precedente sosta di campionato. Ma Matias adesso è più che mai deciso di aspettare il proprio turno con la nazionale di cui si sente naturalmente promesso sposo. [...]

(gasport)