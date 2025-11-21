Dalla Cremonese al Napoli: sono i 7 giorni della verità

LEGGO (F. BALZANI) - Sette come i Re di Roma o le meraviglie del mondo. Che in questo caso potrebbero abbracciarsi in un originale connubio. I sette giorni che attendono la Roma di Gasperini, infatti, diranno tanto della stagione giallorossa dopo una sosta che è sembrata infinita. A partire da domenica a Cremona, dove Pellegrini e compagni hanno la grande chance di consolidare il primo posto. Vincendo ovviamente. E osservando quello che capiterà in tre scontri diretti che la interessano da vicino. Soprattutto per quel che riguarda il derby milanese dove ogni risultato porta note positive: una vittoria del Milan permetterebbe a Gasperini di volare in vetta solitaria, un successo interista aiuterebbe a distanziare i rossoneri. Ovviamente il pareggio sarebbe l'esito ideale. Anche Napoli (con l'Atalanta) e Juve (a Firenze) hanno impegni sulla carta più difficili rispetto alla sfida con la Cremonese di Nicola, a cui Gasp finora ha sempre strappato punti (7 vittorie e 4 pareggi). L'occasione di andare in fuga quindi è ghiotta e non andrà sprecata in trasferta dove la Roma fin qui ha accumulato 6 vittorie in 7 partite da tra campionato e coppe. Il tecnico avrà di nuovo a disposizione Ferguson che si gioca un posto con Baldanzi mentre Ndicka ieri è tornato ad allenarsi e sarà regolarmente in campo. Sorrisi anche dai nazionali tornati tutti senza acciacchi particolari e con una gran voglia di mantenere il primato. Ma come scritto sopra i giorni bollenti saranno sette. Dopo la Cremonese ci sarà, infatti, l'impegno di giovedì in casa col Midtjylland che mette in palio un bel salto in avanti in Europa League. I danesi sono primi nel girone e non sono affatto da sottovalutare. Il gran finale è domenica, sempre all'Olimpico, contro il Napoli. Una sfida scudetto in cui dovrebbe fare il suo ritorno anche Dybala ieri ospite di un evento Adidas al Foro Italico. Nel frattempo non si fermano le manovre di mercato: la Roma sta trattando con lo United per Zirkzee ma piace anche Yuri Alberto del Corinthians.