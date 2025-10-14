Trigoria riapre ai nazionali

Per la prima volta in dieci mesi, Wesley ha potuto tirare il fiato: il brasiliano è infatti rimasto a riposo ed ha smaltito il piccolo infortunio rimediato contro la Fiorentina e oggi sarà regolarmente in campo a Trigoria. Insieme a lui, ci sarà anche Leon Bailey, atteso per la prima volta dal 20 agosto. Alla ripresa odierna sono attesi anche Ziolkowski e Tsimikas che hanno già giocato le loro ultime partite domenica sera. Gli altri nove calciatori, faranno capolino uno alla volta nelle prossime ore. Dovbyk e Koné sono già in viaggio e se il piano voli lo consentirà, effettueranno una seduta di scarico nel pomeriggio. Stasera, invece, si concluderà la parentesi di El Aynaoui con il Marocco, Ndicka, Celik, Ferguson, Cristante e Mancini ed infine Pisilli. Tra domani e giovedì, quindi, tutta la Roma sarà concentrata sull'Inter di Chivu.