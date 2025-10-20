Torna l'Europa League: arriva il Plzen. Bailey si scalda per la prima da titolare

Buona la prima per Bailey che si è finalmente messo alle spalle un calvario durato quasi due mesi e ha esordito con la maglia giallorossa. Il risultato lascia l'amaro in bocca ma lo spezzone contro l'Inter fa ben sperare per il futuro. L'Olimpico lo aveva assaporato solamente sulle tribune mentre sabato ha dato un primo assaggio delle sue qualità. Una su tutte il dribbling e lo slalom per superare due avversari a pochi minuti dal suo ingresso ha strappato applausi. Eleganza ed esplosività, Gasp ha bisogno di un giocatore del genere per rinforzare un pacchetto offensivo che fino a questo momento sta deludendo. Sette gol in altrettante partite di Serie A sono un bottino misero e il giamaicano è una nuova freccia da inserire nell'arco. (...) I pop corn di cui aveva parlato il padre-agente (pronto a vederlo dal vivo giovedì) sono pronti per essere serviti e Bailey ha voglia di ritagliarsi un ruolo importante in un porzione di campo che ancora non ha un padrone. Sulla trequarti di destra si sono alternati El Shaarawy, Pellegrini, Dybala e Baldanzi. Ora è il turno di Leon che è pronto a ruggire.

(Il Messaggero)