Sponsor: la Roma chiede oltre 20 milioni per il main e 5 per la manica. Falliti i tentativi con Turkish Airlines e Riyadh Season

La Roma continua a cercare il main sponsor dopo la conclusione dell'accordo con Riyadh Season e il nuovo capo del settore commerciale, Michael Gandler, è già al lavoro. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, a spaventare gli investitori è la richiesta di Dan Friedkin: oltre 20 milioni di euro, dato che la prossima sarà la maglia del centenario della Roma. Al momento nessuna società sembra intenzionata a garantire questa cifra e il tentativo con Turkish Airlines non è andato a buon fine. Il club giallorosso ha provato a trovare un nuovo accordo con Riyadh Season, ma non c'è stato nulla da fare.

Stesso discorso per lo sponsor di manica, con la richiesta che si aggira oltre i 5 milioni. Friedkin potrebbe inserire un altro marchio di sua proprietà (produzione cinematografica "101 studios" o l'azione di tecnologia "Rubicon Technologies"), ma non si tratterebbe di una soluzione definitiva.

(La Repubblica)