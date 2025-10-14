La Roma dei Friedkin sempre a caccia di incassi

L'obiettivo è di aumentare il fatturato. Da Pallotta alla famiglia Friedkin, non si è fatto altro che sottolineare come per portare la Roma a un livello più alto, la prima cosa da fare sarebbe stata aumentare i ricavi. Non è difficile da capire come sia complicato, con un fatturato annuale di 250 milioni, competere contro club che arrivano al miliardo. Il fatto che lo stadio sia ancora un progetto da presentare è una risposta solo parziale a questo flop. Mister Dan, dopo aver sistemato la questione calcio con la triade Ranieri, Gasperini, Massara, ora vuole dedicarsi al settore commerciale. Basti pensare allo sponsor, che dopo l'addio di Riyadh Season non è più tornato un main. Il problema, è che la Roma puntando sul fatto che la prossima sarà la maglia del centenario, pare chieda venti milioni per il main sponsor. Cifra che nessuno è intenzionato a garantire. Si è provato con la Turkish Airlines o si è riprovato con Riyadh Season, ma, niente da fare. Una delle ultime opzioni rimaste sarebbe quella di inserire un altro marchio di proprietà dei Friedkin.

(La Repubblica)