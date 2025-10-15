Soulè: "Ringrazio l'Italia, ma voglio giocare con l'Argentina. Contro l'Inter capiremo quanto valiamo" (FOTO)

IL MESSAGGERO - Torna a parlare Matias Soulè. L'argentino, infatti, ha rilasciato un'intervista al quotidiano romano, in uscita in edicola domani. Questo uno stralcio delle sue parole a proposito della sfida contro l'Inter: «Dobbiamo continuare così. L’anno scorso erano loro i favoriti e abbiamo vinto noi, può succedere di tutto. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto vali».

Il fantasista ha parlato anche dell'ipotesi nazionale italiana, chiudendo però agli Azzurri: «Due anni fa avevo parlato con Spalletti e gli avevo detto di voler giocare con l’Argentina, questa è ancora la mia idea. Ringrazio l’Italia, ma voglio continuare a lavorare per essere convocato da Scaloni. Non sarà facile, ma è il mio obiettivo». Il suo agente, in esclusiva a LAROMA24, aveva aperto alla possibilità di vederlo con la maglia dell'Italia.