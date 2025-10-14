Pellegrini e Dybala, qualità al potere: la Roma prepara la nuova staffetta

Una poltrona per due che a breve diventerà per tre. Se sulla trequarti destra il titolare fisso è Soulé, dall'altra parte Gasperini non ha ancora trovato l'equilibrio. El Shaarawy dopo le prime due da titolare, è scivolato nelle gerarchie e il ballottaggio per sabato è tra Pellegrini e Dybala, aspettando il momento di Bailey. Lorenzo, ad oggi, è quello più in forma ed è in vantaggio per partire dal 1' contro l'Inter. [...] Oggi alla ripresa a Trigoria, ci sarà anche Paulo Dybala che è già tornato in campo a Firenze ed è pronto per la staffetta. Ha smaltito la lesione muscolare, ma, per il momento Gasperini lo vede più come un jolly a partita in corso. Adesso la Joya si gioca il suo futuro ed il suo rinnovo dipenderà soprattutto dalle prestazioni e dalla condizione fisica. [...] La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi pomeriggio. Torneranno in gruppo sia Wesley che Angelino e inizieranno a rientrare i primi giocatori dalle Nazionali. Il giocatore più atteso, però, è Leon Bailey che in mattinata effettuerà dei controlli per capire se potrà tornare già oggi. Con l'Inter può strappare la sua prima convocazione e non appena sarà al 100%, Gasperini avrà la batteria di trequartisti al completo.

(Il Messaggero)