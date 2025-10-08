Pazza idea Soulé: se l'Argentina non chiama...

IL TEMPO (L. PES) - Soulé in azzurro? Dipende dall'Argentina. Il giovane talento giallorosso attende con ansia la chiamata dell'Albiceleste con la quale non ha ancora esordito strappando solamente una panchina un anno fa. Ma il traffico nel reparto offensivo a disposizione di Scaloni fino ad ora non ha concesso opportunità all'ex Juve, e ieri il suo agente, intervistato da laroma24.it, ha aperto la porta a un possibile futuro con l'Italia. «Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale. Lui è italo- argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi in questo momento, le posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana». Il fantasista, infatti, possiede anche il passaporto italiano per via delle origini della madre che discende da emigrati italiani e non ci sarebbe alcun problema per Gattuso visto che non ha mai esordito con la nazionale maggiore argentina. Già Spalletti in passato aveva corteggiato il mancino che oggi fa volare la Roma di Gasperini, ma la sua priorità è sem-pre stata la Seleccion. Diffici-le che posa cambiare idea no-nostante l'attesa si faccia sempre più lunga, ma le parole del suo procuratore Martin Guastadisegno lasciano spazio alla speranza. Un giovane dal futuro radioso come Soulé sarebbe aria fresca per una Nazionale che ormai fatica a trovare attaccanti. Ora non resta che aspettare e capire le prossime mosse di Scaloni soprattutto dopo la mossa dell'agente che suona quasi come un'ultima chiamata. D'altronde a 22 anni e con un rendimento così elevato è arrivato il momento di confrontarsi anche con una nazionale, che sia la sua Argentina, dove la concorrenza è altissima, o l'Italia. Matias ora viaggia verso un bivio, chissà se la sua pazienza porterà i suoi frutti o saranno i tifosi azzurri a godersi le sue giocate.