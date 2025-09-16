Totti e Spalletti di nuovo insieme: oggi all'Eur per uno spot

Un'altra reunion tra Totti e Spalletti dopo quella al Bambino Gesù del novembre 2023.

L'ex capitano giallorosso e l'ex allenatore della Nazionale oggi si sono ritrovati in zona

Eur per girare uno spot pubblicitario al momento top secret. [...] Un bel segnale per i tifosi romanisti che sono legati agli anni d'oro della Roma sotto la guida di Luciano Spalletti.

E non è finita qui. Ieri sera, infatti, l'allenatore era a cena con Daniele De Rossi. [...]

La gestione dell'ultimo anno di Totti aveva fatto storcere il naso a molti, ma a distanza di 8 anni il loro rapporto è tornato quasi come quello di prima.

(ilmessaggero.it)

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE