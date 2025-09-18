Pruzzo: "Ferguson deve trovare confidenza con il gol. Derby? Temo possa prevalere l'idea che sono meglio due feriti di un morto..."

GASPORT - Roberto Pruzzo, leggendario attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Ecco le sue dichiarazioni.

Può essere il derby di Ferguson?

«L'ho visto lavorare molto per la squadra, ora deve trovare confidenza con il gol. Fin qui non ha dimostrato di averla. In nazionale gli riesce, un attaccante deve finalizzare».

Quanto pesa la crisi di Dovbyk?

«Dovbyk è l'esatto opposto di Ferguson. Sembra fuori da qualsiasi schema e da qualsiasi coinvolgimento di squadra, ma se gli arriva la palla giusta poi ti può anche risolvere qualche partita. È pure per questo che è importante recuperarlo».

Che derby sarà per la Roma dopo il Torino?

[...] «Temo possa prevalere l'idea che sono meglio due feriti di un morto perché nessuna delle due squadre può permettersi di perderlo ed entrambe arrivano incerottate. Ma se la Roma gioca come contro il Bologna può vincere».

In cosa deve migliorare la squadra di Gasperini?

«Intanto deve segnare più gol. [...] Serve un centrocampista che dia pericolosità. [...] Le idee ci sono, l'atteggiamento no».