Lazio-Roma -3, oltre 60 mila spettatori. Incasso 2.2 milioni

IL TEMPO - Sono oltre 35.000 i biglietti venduti per la partita di domenica alle 12.30. Uniti ai quasi 25.000 abbonati biancocelesti (dalle 29.163 tessere stagionali, vanno esclusi circa 4.500 titolari di tessere in settori non validi per il derby), fanno salire il numero degli spettatori a quasi 61.000 totali. La proiezione finale è di 37-38 mila laziali e 22-23 mila romanisti anche se su chi abbia acquistato i tagliandi Monte Mario non esiste certezza delle fede calcistica.

Di certo la Tevere sarà solo laziali ed esaurita ormai da tre giorni. Resta a disposizione qualche palco vip ma per il resto lo stadio sarà al completo anche considerando circa 3500 posti non vendibili come settore cuscinetto tra la tribuna Tevere e i distinti Sud giallo-rossi. L'incasso sarà superiore ai 2.2 milioni di euro. Oggi Comitato di Ordine e Sicurezza in Prefettura per mettere a punto il piano per evitare contatti tra le due tifoserie. Come al solito romanisti a Piazzale Clodio e laziali a Ponte Milvio.