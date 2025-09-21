Allerta totale in zona stadio. Controlli aerei potenziati con droni

Allerta massima per il derby dell'Olimpico. Un piano di sicurezza quanto mai articolato per la stracittadina della Capitale in programma alle ore 12. 30 [...]. Imponente spiegamento delle Forze dell'Ordine: oltre 1.500 gli agenti impegnati (molti anche quelli in servizio in borghese). Da ieri sera praticamente blindata l'area del Foro Italico. Con le operazioni di bonifica attorno all'Olimpico per cercare eventuali arsenali di armi e di petardi tra le siepi e le banchine del Tevere. Ieri sera presidiati alcuni pub e locali notturni, ritenuti ritrovi consueti di tifosi, per evitare scontri tra gli ultrà laziali e romanisti nella scia di precedenti anche recenti. Una situazione ritenuta ad altro rischio pure per l'arrivo a Roma di un centinaio di ultrà stranieri gemellati con le due tifoserie.

Misure di sicurezza che saranno applicate nella zona dello stadio già dalle prime ore del mattino. I cancelli dell'Olimpico verranno aperti alle 10. Ci saranno 60 mila spettatori. Lunghe procedure di filtraggio e prefiltraggio. Percorsi di avvicinamento allo stadio separati per i tifosi laziali (Ponte Milvio) e romanisti (Ponte della Musica e Ponte Duca d'Aosta). Differenziate anche le aree per i parcheggi: Villaggio Olimpico per i laziali, piazzale Clodio per i romanisti. Sulla zona Olimpico la sorveglianza dall'alto degli elicotteri sarà potenziata con quella dei droni [...] della Polizia: le immagini verranno riversate direttamente alla sala operativa della Questura e alla sala Gos dello stadio. Divieti di sosta fra Foro Italico, Farnesina, ponte Milvio e piazzale Maresciallo Giardino, fino a piazza Mancini e allo stadio Flaminio da una parte e Tor di Quinto dall'altra. Chiuso ponte

Duca d'Aosta.

Dalla prima mattinata interdette le strade di diretto accesso allo stadio. Inoltre saranno intensificati i controlli agli ingressi dello stadio per eventualmente individuare e sequestrare striscioni a sfondo politico (tragedia di Gaza). Verrà monitorato anche il deflusso dallo stadio, previsto dalle 14.15: il piano sicurezza si estenderà al pomeriggio fino alla sera. Il questore Roberto Massucci ha ribadito « massimo rigore in caso di illegalità». Sarà tolleranza a zero per un altro derby con scontri e incidenti.

