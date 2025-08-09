Ndicka, riecco le sirene dall'Arabia

L'Arabia Saudita torna a bussare alla porta di Evan Ndicka, come raccontato in esclusiva da laroma24.it. Più di un club della Saudi Pro League ha intensificato i contatti col calciatore, pronto a mettere sul tavolo un'offerta per la società giallorossa, che davanti ai 30-35 milioni di euro potrebbe vacillare. Una cifra che rappresenterebbe una enorme plusvalenza, visto l'arrivo del difensore a parametro zero, e che il d.s. Massara potrebbe reinvestire per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore, dal canto suo, non chiude del tutto la porta all'Arabia, anche se recentemente ha ribadito di trovarsi benissimo in giallorosso. (...) E ormai in dirittura d'arrivo Jan Ziolkowski: il centrale polacco si aggregherà al gruppo da Ferragosto, dopo la gara di ritorno dei preliminari di Europa League con il Legia. (...)

(corsera)