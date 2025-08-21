Il Napoli tra Hojlund e Dovbyk

Un ’altra punta per completare l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku. Il ds Manna sfoglia la margherita, si sta riducendo la lista che all’inizio non poteva che essere folta, tra giocatori proposti e altri semplicemente sondati. Ora gli obiettivi sono più definiti. Uno su tutti: Rasmus Hojlund, 22 anni, ex enfant prodige dell’Atalanta passato due anni fa allo United per cifre record. Qualche gol, qualche guizzo, nulla di clamoroso per cui ritenerlo dal suo club oggi incedibile. Il Manchester apre alla cessione: il giocatore intriga, interessa, ha ancora margini di crescita ed è un under, dunque non occuperebbe posti nella lista campionato. (...) Contatti fitti ieri, oggi si riparte. L’affare si può fare, certo alle condizioni dello United e del giocatore che è entusiasta all’idea di vestire l’azzurro: prestito oneroso, 5-6 milioni, con diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni, anche se è qui il nodo. (...) Hojlund è il preferito, ma il Napoli pensa anche ad Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma. Un centravanti puro autore di 12 gol al suo primo anno di Serie A dopo essere stato capocannoniere della Liga nel Girona nella stagione 2023/24 con 24 reti. Il Napoli sarebbe pronto a proporre alla Roma le stesse condizioni per il danese dello United: prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a cifre da concordare per giugno. Il giocatore darebbe l’ok, bisognerebbe però attendere la risposta del club giallorosso sulla formula. Di sicuro l’ipotesi di un prestito oneroso sarebbe un’ottima base di partenza dato che per la Roma il giocatore è sul mercato e si cercano pretendenti. (...)

(corsport)