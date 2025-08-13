Il Lipsia prova a soffiare Fabio Silva. Sirene arabe per Ndicka, c'è il Neom

[...] Continua a tenere banco il futuro di Dovbyk. A Trigoria non sono arrivate offerte ufficiali e per ora la coppia della prossima stagione sarà composta da Artem e da Ferguson. Leeds, West Ham e Sunderland (oltre a Villarreal e Betis in Spagna) si sono fermate a dei semplici sondaggi esplorativi mentre la Roma per l'ucraino si aspetta una proposta di circa 30 milioni per poter reinvestire i soldi su Krstovic. Piace a Gasperini già dai tempi dell'Atalanta e la sua valutazione è scesa dai 35 di inizio luglio a 25. Ha chiesto di essere ceduto, ma la trattativa con il Lecce non è ancora stata avviata.

Prima serve fare cassa poiché la priorità dei giallorossi è quella di trovare sul mercato un esterno. L'operazione Sancho potrebbe concretizzarsi solamente negli ultimi giorni di agosto. E' fuori dai piani del Manchester United ma i costi per il momento sono troppo elevati tra cartellino (20 milioni), ingaggio (6) e le commissioni per gli agenti. Su di lui anche Inter, Juventus e Besiktas. Dall'altra parte di Manchester, il preferito di Gasperini rimane Echeverri. [...] Nessuna apertura per l'inserimento del diritto di riscatto e Massara a queste condizioni ha lasciato il tavolo, pronto a risedersi qualora le condizioni dovessero cambiare nei prossimi giorni. [...] L'altro nome sulla lista di Massara è Fabio Silva. Il Wolverhampton non abbassa la richiesta da 25 milioni di euro e il Lipsia ieri ha tentato l'affondo senza trovare ancora l'accordo. [...] Sullo sfondo Franculino del Midtjylland ed Ezzalzouli del Betis. I nomi ci sono - non va dimenticato Eguinaldo - le idee anche, ma il tempo stringe.

[...] Dopo il sondaggio del Crystal Palace di qualche giorno fa, il West Ham ha chiesto informazioni su Pellegrini ma il centrocampista romano non vuole pensare all'addio ed è concentrato nel fare bene nella stagione che sta per iniziare. L'Arabia, invece, continua a tentare Ndicka. L'Al Nassr ha virato su Martinez, mentre il Neom ha chiesto informazioni. Ziolkowski domani giocherà con il Legia i preliminari di Europa League, poi partirà il countdown per il suo arrivo nella Capitale. Da limare i dettagli relativi alla percentuale sulla rivendita che sarà del 10%.

(Il Messaggero)