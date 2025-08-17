Capello: "Serve qualcosa per adattare la squadra alle idee di Gasp. Mi aspetto tanto da Soulè"

GASPORT - Ad una settimana dall'inizio della Serie A, Fabio Capello ha fatto una panoramica sul prossimo campionato, parlando anche della Roma. Le sue parole: "Mi aspetto un torneo più competitivo e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina, il Torino... Alla Roma è arrivato Gasperini e secondo me serve ancora qualcosa per adattare il gruppo alle sue idee di calcio".

Sui tecnici.

"Mi incuriosisce soprattutto Gasperini alla Roma: conosco la piazza, è una "bottega" difficile. Però ero allo stadio per l'amichevole con l'Everton e ho visto una squadra piena di voglia: L'onda iniziata con Ranieri nello scorso campionato, in cui i giallorossi hanno fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, non si è persa".

E i calciatori da cui si aspetta di più?

«Dico Soulé e Leao. L'argentino della Roma mi ha impressionato nel test di Liverpool, credo sia pronto a prendersi la vetrina e salire al livello di Dybala. Su Leao, invece, il discorso è sempre quello: troverà finalmente continuità? Adesso che al Milan è cambiato il "manico", con un tecnico d'esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse».