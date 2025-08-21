Roma, il jolly nel mazzo

Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. E ha deciso di abbattarsi sulla Roma come una feroce tempesta d'agosto. Alla sorte beffarda non bastavano i paletti del fair play finanziario, le trattative che procedono come corse a ostacoli, la necessità di completare un mercato pareggiando - o quasi. - entrate e uscite e l'esigenza dì rinforzarsi rimandando, se possibile, di dodici mesi le spese. L'acquisto che Gasperini ha aspettato un mese, tra mugugni e speranze, rischia infatti di stare fuori... proprio un mese. Bailey si è infortunato ieri, al primo allenamento a Trigoria. (...) La promessa è arrivata dai Friedkin, con la consapevolezza che la rosa, pur rinforzata con i sei colpi messi a segno da Massara, ancora non basta per competere allo stesso livello delle pretedenti alla Champions. Così, la trattativa per Sancho continua ad avanzare grazie a un accordo totale tra la Roma e lo United sulla base di 17 milioni di euro per il cartellino. Jadon ha posto le sue condizioni: un ingaggio da almeno 6,5 milioni di euro, cifra che la Roma punta a limare attorno ai 5,5. Poi c’è lo scoglio della commissione da 10 chiesta dall’entourage. L’affare potrebbe andare in porto solamente se i Red Devils, tramite una corposa buonuscita, contribuissero al raggiungimento di questa cifra. (...) Nel frattempo, il diesse continua a battere altre piste. Una è conosciutissima e conduce a Fabio Silva, che spazierebbe sull’intero fronte offensivo portando qualità, imprevedibilità e pure una discreta stazza (è alto 185 cm) a un reparto che potrà pure contare sulla fantasia e i piedi buoni di Baldanzi, El Shaarawy, Dybala e Soulé ma difetta ancora, nonostante Bailey, di fisicità ed esplosività. Proprio per questo motivo, Silva non è mai uscito dai pensieri di Gasp. Il jolly portoghese, da oltre un mese, ha l’accordo con Massara per guadagnare a Roma 2,5 milioni netti a stagione. Il Wolverhampton, però, continua a pretenderne più di 20 per un attaccante che ha il contratto in scadenza tra un anno. L’ultima proposta si è fermata a 15: la Roma terrà il punto, con la speranza che entro la fine di agosto il braccio di ferro possa risolversi in modo positivo. Il venditore, dopotutto, eviterebbe volentieri di perdere il calciatore a zero tra pochi mesi. (...)

(corsport)