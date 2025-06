Wesley: «Juve e Roma mi vogliono: dopo il Mondiale ci penserò»

GASPORT - Wesley Franca, esterno del Flamengo accostato con insistenza alla Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Queste le sue parole:

Cosa ne pensa del calcio italiano?

«Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera. Ora sto bene in Brasile e sono focalizzato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile. Le squadre brasiliane stanno dimostrando di essere all'altezza del calcio europeo».

(...)

Danilo e Alex Sandro le hanno parlato anche di Juventus?

«No, non mi hanno detto niente sulla Juventus perché da giocatori di esperienza quali sono sanno benissimo che in questo momento dobbiamo essere concentrati tutti solo sul Mondiale per Club. Abbiamo parlato molto ma nello specifico non di Juventus».

Gerson invece, ex giallorosso, le ha consigliato Roma?

«No, so dell'interesse di Roma e Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro»