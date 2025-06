Under 21: Baldanzi e Pisilli convocati per l'Europeo

IL TEMPO - Il tecnico della Nazionale azzurra Under 21 Carmine Nunziata ha ufficializzato i 23 convocati per il Campionato Europeo che si svolgerà dall'11 al 28 giugno in Slovacchia. Dei calciatori presenti al raduno a Tirrenia, il tecnico ha escluso dalla lista il difensore del Pisa Giovanni Bonfanti e il centrocampista del Sassuolo Cristian Volpato. Dopo essere stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici ed essere stato visitato dallo staff medico della Nazionale, Francesco Pio Esposito (Inter in prestito a Spezia) è stato considerato indisponibile e ha fatto rientro presso il club di appartenenza. Se i giocatori in lista si dovessero infortunare potranno essere sosti-tuitiprima della gara d'esordio (11 giugno), a condizione che il medico della squadra e un membro della Commissione Medica UEFA confermino che l'infortunio è sufficientemente grave da impedire la partecipazione al torneo. La lista dei convocati con i numeri di maglia, portieri: Desplanches, Sassi, Zacchi; difensori: Coppola, Ghilar-di, Guarino, Kayode, Pirola, Ruggeri, Turicchia, Zanotti; centrocampisti: Bianco, Casadei, Doumbia, Fabbian, Fazzini, Ndour, Pisilli, Prati; attaccanti: Ambrosino, Baldanzi, Gnonto, Koleosho.