Soulé-Paredes: destini opposti

IL TEMPO (L. PES) - Punti fermi e valigie pronte. La carica di cominciare un'altra stagione da protagonista e l'impazienza di tornare a casa. Due argentini dagli umori opposti, amici in campo e fuori, ma, presto di nuovo lontani. Soulé e Paredes presto potrebbero salutarsi con il centrocampista diretto al Boca Juniors e l'attaccante punto fermo della Roma di Gasperini. [...] Il tecnico lo vede come uomo offensivo, anche se nelle ultime gare dello scorso campionato ha giocato esterno a tutta fascia. Un investimento azzeccato dell'estate 2024 che rappresenta la certezza per il futuro insieme a Svilar e Koné. Attende solo che l'offerta del Boca Juniors si concretizzi, invece, Paredes. Dall'Argentina sono certi che per il matrimonio sia solo questione di tempo anche se a Trigoria fanno sapere di non avere ancora ricevuto proposte. La stretta di mano del rinnovo dell'anno scorso prevede il via libera alla cessione agli Xeneises per 3,5 milioni di euro. Resta Angelino, invece, il prescelto per arrivare alla cifra pattuita con l'UEFA in termini di plusvalenze, ma, le negoziazioni restano complicate. L'Atletico Madrid si avvia a chiudere per Ruggeri dell'Atalanta e la pista Al-Nassr, per il momento non si è ancora scaldata. Qualora non dovesse partire lo spagnolo Massara potrebbe essere costretto a cedere Ndicka, sul quale resta vivo l'interesse di diversi club di Premier League. Nessun passo avanti per altri profili come Shomurodov, Abraham e Celik. In entrata, invece, oltre al nome di Kessié è stato proposto anche Marcos Senesi del Bournemouth. Il suo contratto scade nel 2026 ed è in cerca di sistemazione, anche se a Trigoria il focus rimane sulle cessioni. Per quanto riguarda il settore giovanile, rinnovo per il portiere Slim Bouaskar fino al 2028 oltre all'arrivo dell'attaccante spagnolo classe 2009 Miguel Romero Corredera, cresciuto nel Las Rozas.