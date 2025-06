Rossettini dice sì: è il nuovo tecnico

Manca solo l'ufficialità, ma la Roma Femminile ha il suo nuovo allenatore. La trattativa si è chiusa nelle ultime ore: Luca Rossettini, 40 anni, ex difensore con oltre 300 presenze in Serie A, ha accettato la proposta del club giallorosso e sta già lavorando a stretto contatto con la responsabile Betty Bavagnoli e il direttore sportivo Gianmarco Migliorati per costruire la squadra del futuro. [...] L'ex difensore ha avuto maestri di altissimo livello nella sua lunga carriera: da Conte a Giampaolo, da Malesani a Zeman, da Mihajlovic, fino a Ventura e Juric. Ritiratosi dal calcio giocato quattro anni fa, Rossettini ha iniziato ad allenare nel settore giovanile del Padova, la squadra della sua città. [...] «Sogno di allenare un giorno i grandi, ma è giusto passare dal vivaio per farsi le ossa», aveva dichiarato in una vecchia intervista. Ora quel sogno sta per realizzarsi: la Roma Femminile lo aspetta al Giulio Onesti per lasciarsi alle spalle una stagione interlocutoria e puntare nuovamente allo scudetto. [...]

(Corsport)