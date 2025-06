Da pochi giorni Gian Piero Gasperini è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, ma una parte di tifosi non sembra aver apprezzato la scelta di Claudio Ranieri e dei Friedkin. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, sabato notte è apparso uno striscione in città non firmato: "Un comunicato non cambia un c***o. Gasperini omo de m***a, Friedkin pupazzo".

(La Repubblica)