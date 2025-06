Roma all'ultimo respiro. Abraham al Besiktas e via i due Primavera: così i big restano tutti

Niente paura. Oggi l'operazione bilancio della Roma dovrebbe andare a buon fine. Il club ha trovato i 13 milioni di euro di plusvalenza che servono per mettere i conti in ordine, in nome del Fair play finanziario, e non dovrà sacrificare i titolari della rosa con cui avviare 11 nuovo ciclo targato Gian Piero Gasperini. Per ottenere la quadra basterà perfezionare la cessione al Besiktas per 20 milioni di un attaccante che non rientra più nei piani come l'inglese Tammy Abraham e cedere uno o due giovani del vivaio (come avvenuto del resto nelle scorse stagioni): con il passaggio di Leandro Paredes al Boca l'obiettivo sarà raggiunto.

[...] Dalla cessione dell'inglese il club giallorosso otterrà 8 milioni di plusvalore, cui andranno aggiunti appunto i 2 provenienti dal trasferimento al Boca di Paredes e i 2,2 derivanti dal trasferimento del centrocampista ex Catanzaro Riccardo Pagano al Bari. Dovesse servire un'ulteriore plusvalenza, la Roma è pronta a piazzare almeno uno dei suoi tanti giovani di valore per andare a dama ed evitare un esborso di tasca propria del proprietario Dan Friedkin per colmare la differenza con una conseguente multa dall'Uefa da quantificare nel dettaglio. [...] Bloccate per il momento le cessioni eccellenti, dunque, la linea societaria prevede solo in seguito eventuali operazioni in uscita funzionali ai colpi in entrata. Scollinato questo lunedì di fuoco, tutto sarà più facile.

(gasport)