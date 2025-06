Incognita difesa. Ndicka in bilico

IL TEMPO (L. PES) - Tra ritorni, partenze e possibili nuovi volti, uno dei reparti che potrebbe subire maggiori cambiamenti è la difesa. Tra le certezze della Roma targata Gasperini c'è la retroguardia con i tre centrali, marchio di fabbrica del tecnico di Grugliasco, ma a Trigoria, in vista del ritiro che prenderà il via tra due settimane, sono più le incognite che le certezze. Mancini, leader difensivo e spesso capitano nell'ultima stagione, ad oggi è l'unico elemento certo. La lunga militanza in giallorosso e la conoscenza pregressa con Gasperini faranno la differenza nel suo ruolo in questa prima annata dell'allenatore ex Atalanta. Ma accanto a lui potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Celik, che comunque potrebbe rappresentare una cessione utile in queste ultime ore, resterà eventualmente come alternativa mentre i ritorni di Hermoso e Kumbulla saranno tutti da valutare. Lo spagnolo difficilmente rimarrà in giallorosso ma sarà comunque valutato mentre l'albanese, reduce da una buona stagione in Liga con

l'Espanyol, vuole provare a convincere lo staff tecnico a puntare su di lui.

Discorso a parte lo merita N'Dicka. L'ivoriano non ha saltato nemmeno un minuto dello scorso campionato e dopo due stagioni in giallorosso ha attirato l'interesse di diverse squadre in giro per l'Europa. Massara prosegue il lavoro in uscita ma le difficoltà non mancano per piazzare quei calciatori maggiormente sacrificabili cercando di arrivare comunque all'obiettivo delle plusvalenze fissato con l'Uefa. La pista Shomurodov non si

scalda e nonostante le voci che si rincorrono in Argentina il Boca non ha ancora mosso passi concreti per Paredes. Così come l'uscita di Angelino, che a inizio mese era ad un passo dall'Al-Hilal, non sembra sbloccarsi. Per questo negli ultimi tre giorni utili per incassare Massara potrebbe decidere di sacrificare proprio il difensore. La richiesta dei giallorossi si aggira sui 30 milioni, cifra con la quale il target fissato con Nyon sarebbe raggiunto. Le prossime ore saranno decisive per capire che direzione prenderà il mercato prima di passare alla seconda fase, con l'inizio del mese di luglio, dedicata agli investimenti in entrata. Gasperini, assieme al ds e a Ranieri, ha già individuato alcune priorità ma prima serve concludere questa delicata fase del mercato.

Nel frattempo ieri il club ha ufficializzato la firma del giovane portiere Slim Bouaskar che ha sottoscritto il primo contratto da professionista fino al 2028. Continuano, invece, a volare i rinnovi degli abbonamenti che sfiorano i 30 mila e fino a lunedì ci sarà la possibilità di confermare il proprio posto.