Impresa Shomu: "E sono pronto per Gasperini"

L'ottava nazionale a qualificarsi ai prossimi Mondiali è l'Uzbekistan. [...] Stella della squadra e capitano, Eldor Shomurodov che si è ritagliato un semestre importante tra la Roma e la sua nazionale. [...] Così dopo tre stagioni deludenti tra Roma e tanti prestiti, per la prima volta Shomurodov ha mostrato a tutti gli effetti le sue qualità: "Dzeko stava per andare via quando sono arrivato alla Roma - ha raccontato Shomu ai media uzbeki -. Ero l'unico attaccante in quel momento, pensavo che avrei giocato titolare nel corso della stagione, ma poi alcuni giornali avevano lanciato la notizia dell'arrivo di Abraham e che l'inglese avrebbe giocato titolare. Non volevo crederci perché ero stato appena acquistato e mi sentivo bene atleticamente". [...]

"Pensai di essere stato trattato ingiustamente, arrivando al punto di sentirmi depresso. Alla Roma invece di credere in me stesso ho iniziato a dare la colpa a chi mi stava intorno. Di conseguenza, ho smesso di lottare e questo ha portato al declino". [...] "Ora mi sento un giocatore diverso, rinato grazie a mister Ranieri". [...] Adesso è il momento di Gasperini: "Tutti sanno che Gasp ha preso l'Atalanta da zero e l'ha portata in Champions League. Sono convinto che otterrà buoni risultati anche alla Roma. In ogni caso sono pronto, credo che il mio stile di gioco soddisfi i requisiti del nuovo tecnico".

(corsport)