Gasp si presenta: "Gol e aggressività: è la sfida per me"

Ora è ufficiale: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. [...] Ha firmato un contratto fino al 2028 e porterà con sé quattro collaboratori: il vice Tullio Gritti, i preparatori atletici Domenico Borelli e Gabriele Boccolini e il collaboratore tecnico Mauro Fumagalli. "Sono venuto oggi per la prima volta, non conoscevo questo centro che è meraviglioso, funzionale, il meglio per chi vuole lavorare in queste situazioni". Poi ha spiegato cosa lo ha convinto ad accettare la panchina giallorossa: "Ho scelto la Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione". [...]

Il neo allenatore giallorosso ha poi parlato del tipo di calcio che intende proporre: "Le mie squadre hanno sempre giocato con intensità, aggressività. Siamo sempre stati una squadra che ha fatto molti gol. Dopo tanti anni in Serie A, le mie caratteristiche si conoscono. Vorrei metterle in pratica anche a Roma". E proprio sui tifosi giallorossi si è soffermato in chiusura: "La prima cosa che si dovrà fare, da parte mia e della squadra, è riuscire a portarli dalla propria parte". [...]

