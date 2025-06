Femminile, Rossettini prepara la Roma che verrà

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - La firma sul contratto ancora non c’è ma ormai è cosa fatta: Luca Rossettini sarà il nuovo allenatore della Roma Femminile. L’ex tecnico del Padova Primavera maschile ed ex difensore centrale con 300 presenze in Serie A, sta persino già lavorando in chiave giallorossa. Per dare una forma alla squadra del futuro c’è davvero tanto lavoro da fare, basti considerare le uscite in programma dal 30 giugno, quelle sicure e quelle da concretizzare: Minami è già una giocatrice del Brighton, Linari a meno di intoppi andrà alle London City Lionesses, mentre scadranno senza rinnovo i contratti di Aigbogun, Kresche e Troelsgaard. [...] Rossettini sta iniziando a contattare e conoscere le giocatrici che della Roma fanno già parte e quelle che di certo lo saranno anche nel prossimi futuro, mentre con Migliorati e il reparto tecnico si cercano delle soluzioni in entrata sul mercato.[...] Nei prossimi giorni Rossettini (che deve approcciarsi alla sua prima esperienza al femminile) firmerà il suo contratto, ma intanto è già operativo perché non c’è assolutamente nessun giorno da perdere.