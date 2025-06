E Gian Piero guarda al Sudamerica. Fari su Giay, terzino del Palmeiras

Gasperini è già al lavoro da diversi giorni per costruire la Roma del futuro. [...] L'allenatore è a conoscenza delle difficoltà legate al Fair Play Finanziario, ma ha deciso di non tirarsi indietro respingendo l'assalto della Juventus. Ha chiesto 4/5 acquisti per rinforzare la rosa e ha indicato il Sud America come luogo per scoprire nuovi talenti. [...] E la prossima settimana lo staff di Ghisolfi inizierà a muoversi in quella direzione. [...] Il primo nome sul taccuino è quello di Agustin Giay. Terzino destro argentino che gioca nel Palmeiras. La valutazione è di circa 15 milioni di euro.

Nel corso delle ultime stagioni Gasperini ha costruito parte delle sue fortune a Bergamo grazie a giocatori sudamericani. [...] E non è un caso che il primo obiettivo per la difesa sia Lucumì: colombiano del Bologna. [...] Il futuro di Leandro Paredes resta in bilico, ieri è tornato a parlare di un suo possibile addio: "C'è una clausola a favore del Boca Juniors (del valore di 3,5 milioni, ndc) ma preferisco non dire nulla". [...] Dopo il Mondiale per Club la squadra argentina tenterà un nuovo assalto, ma Leandro vuole prima parlare con Gasperini per capire se ci sarà spazio nella sua Roma. [...]

(Il Messaggero)