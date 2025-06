Calciomercato Roma: per il centrocampo occhi su Mijnans dell'Az Alkmaar e Paixao del Feyenoord

La nuova era di Gasperini alla Roma può finalmente iniziare e c'è curiosità nel cercare di capire quali saranno i primi rinforzi che Ghisolfi gli regalerà nel prossimo calciomercato estivo. Secondo il quotidiano sportivo il tecnico si aspetterebbe almeno 4/5 rinforzi e per il centrocampo il club si sarebbe concentrato su due nomi in particolare: Sven Mijnans dell'Az Alkmaar (reduce da una stagione da 11 gol e 8 assist) e Igor Paixao del Feyenoord (ben 18 gol e 19 assist nell'ultima stagione in Olanda). Possibile anche il riscatto di Lucas Gourna-Douath, a cifre però decisamente diverse rispetto a quelle concordate a gennaio.

(gasport)